«Куньлунь» на своем льду переиграл «Барыс» - Советский спорт
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08 сентября 2019 12:20Хоккей

«Куньлунь» на своем льду переиграл «Барыс»

Хоккеисты «Куньлуня» одержали победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

В составе китайской команды заброшенной шайбой отметился Итан Верек (29-я минута).

Отметим, что голкипер пекинского клуба Джереми Смит отразил 28 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Куньлунь» набрал четыре очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс», имея в активе два очка, расположился на десятой строчке.

В следующем матче чемпионата команды вновь встретятся между собой.

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