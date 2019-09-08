«Куньлунь» на своем льду переиграл «Барыс»

В составе китайской команды заброшенной шайбой отметился Итан Верек (29-я минута).
Отметим, что голкипер пекинского клуба Джереми Смит отразил 28 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.
После этой игры «Куньлунь» набрал четыре очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс», имея в активе два очка, расположился на десятой строчке.
В следующем матче чемпионата команды вновь встретятся между собой.
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