«Трактор» на выезде переиграл «Амур» Хоккеисты «Трактора» одержали победу над «Амуром» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе челябинской команды заброшенными шайбами отличились Андрей Попов (36-я минута) и Лукаш Седлак (49). У клуба из Хабаровска отличился Игорь Руденков (59).

После этой игры «Трактор» набрал пять очков и поднялся на третью строчку Восточной конференции. «Амур», имея в активе одно очко, расположился на 12-м месте.

В следующем матче чемпионата «Амур» на своем льду примет «Барыс», а «Трактор» на выезде сыграет с «Адмиралом».