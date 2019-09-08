Андрей Скабелка – после поражения от «Куньлуня»: Лед плохой. Непривычно играть в +40 Встреча прошла в Шэньчжэне.

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка высказался после поражения от «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1).

Игра, конечно, вязкая, лед плохой. Понятно, что на улице 40 градусов жары, не совсем привычно в такую погоду играть в хоккей, но это не оправдание, а констатация факта.

По игре… Тяжелая игра. Первый период, наверное, равный. Во втором у «Куньлуня» моментов было, конечно, побольше. Сбились мы на индивидуальную игру, отошли от своего плана и пропустили гол, но могли и больше пропустить.

В третьем периоде команда немного перестроилась, перевели игру в зону соперника, создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет и выиграть. Бросили в створ 10 раз, а нам ни одного не бросили. Но если не забиваешь ни одного гола, то, скорее всего, проигрываешь. Так и получилось. Готовимся в завтрашней игре», – цитирует Скабелку официальный сайт «Ред Стар».