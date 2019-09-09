Фальстарт «Локомотива», град голов «Ак Барса», дебют Кочеткова. Хит-парад первой игровой недели КХЛ - Советский спорт
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09 сентября 2019 08:58ХоккейДомрачев Владислав

Фальстарт «Локомотива», град голов «Ак Барса», дебют Кочеткова. Хит-парад первой игровой недели КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ завершилась первая неделя.

КОМАНДА НЕДЕЛИ

«БАРСЫ» РАЗБУШЕВАЛИСЬ

Пусть московское «Динамо» одержало на старте победу во всех трех матчах, наиболее сильное впечатление произвел обновленный «Ак Барс». Начали подопечные Дмитрия Квартальнова с обидного поражения в Москве от ЦСКА 2:3. Реализуй гости три стопроцентных момента (Петров, Зарипов, Лукоянов), победу могли бы отпраздновать они, а не обладатели Кубка Гагарина-2019.

В Хельсинки и Сочи «барсы» наверстали упущенное и 11 раз поразили ворота. Забив в трех матчах 13 шайб и став самой результативной командой первого игровой недели.

На бомбардирском счету капитана «Ак Барса» Даниса Зарипов пока 1 (0+1) очко при показателе полезности «+3». Зато центрфорвард его тройки Владимир Ткачев дублем на «ЦСКА Арене» и голом в Сочи громко заявил о серьезности планов-намерений на сезон.

ВЗЛЕТ НЕДЕЛИ

«СТАЛЕВАРЫ» ОКОЛЬЦЕВАЛИ «ЯСТРЕБОВ»

Команда Андрея Разина в Балашихе учинила разгром финалисту Кубка Гагарина-2019 «Авангарду» (5:1). Причем гости бросили в бой запасного вратаря Хакимова (третий голкипер чемпионской молодежки в Баффало-2011), не вышел ветеран Трубачев, а также тяжелый форвард Лапенков. Похоже, «сталевары» сами не очень-то верили в успех.

Однако пропустив шайбу, гости во втором периоде буквально окольцевали «ястребов», полностью перекрыв им кислород.

Надо признать, что и в Екатеринбурге и Магнитогорске команда Разина выглядела достойно и вполне могла рассчитывать на большее, чем одно очко за поражение от «Автомобилиста».

Интересно, что предложат в понедельник «сталевары» чемпионскому ЦСКА? Заставят ли академиков-армейцев сменить тросточки на клюшки?

КОНФУЗ НЕДЕЛИ

КОШМАРНАЯ ПРЕМЬЕРА МАКТАВИША

Новый главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш стартовал с двух поражений. От далеко не фаворитов чемпионата – «Спартака» (2:5) и «Торпедо» (3:4). Провалив в обоих матчах вторые периоды. Во встрече с красно-белыми после пятиминутки кошмара (четыре пропущенные шайбы) канадец не взял таймаут, заявив, что приберегал его для концовки. В игре с автозаводцами Мактавиш поступил по-другому, но и это не помогло. Для победы железнодорожникам не хватило даже форы в два гола.

Кандидат в сборную России, лучший вратарь Шведских игр-2019 Илья Коновалов после девяти пропущенных шайб отправился на лавку. Его заменил Александр Лазушин.

Где же ваши мягкие шайбы, с помощью которых вы учили свою команду блокировать броски, мистер Мактавиш? В Магнитогорске главного тренера Йозефа Яндача уволили после трех матчей, один из которых оказался победным. В «Магнитке» управляющий босс Геннадий Величкин смотрит в рот владельцу и президенту клуба Виктору Рашникову. В Ярославле президент Юрий Яковлев никому в рот не смотрит, а сам принимает решения. Тренерские головы и в его клубе не раз летели на старте сезона. Владимир Юрзинов-старший, Шон Симпсон не дадут слукавить.

Во вторник железнодорожники принимают сочинских «леопардов», в четверг – московских динамовцев, а потом едут в гости к чемпиону ЦСКА. Если не будет очков – не будет тренера. Это аксиома хоккея.

ДЕБЮТ НЕДЕЛИ

КОЧЕТКОВ РАВНЯЕТСЯ НА ВАРЛАМОВА И СОРОКИНА

В прошлом сезоне много говорили о лучшем вратаре МЧМ-2019 Петре Кочеткове. Скептики уверяли, что в СКА шанс он получит нескоро. И в лучшем случае будет сидеть за широкой спиной Магнуса Хелльберга.

Но швед получил травму и остался лечиться. Во всех трех матчах на Урале ворота защищал 20-летний Кочетков. Эксперт КХЛ ТВ Александр Фомичев нашел в его действиях ошибки. Особенно в Челябинске, где питерцы, уступая 1:3, вырвали победу в овертайме (4:3).

Но в поражении от «Автомобилиста» 2:5 вратарской вины нет. Даже с учетом бабочки после броска с угла Евгения Мозера. Да и пятая шайба побывала в пустых воротах

Если бы не Кочетков, счет мог дорасти до двузначного. Два выхода один на один Найджела Доуса, бросок в упор после подарка защитника Романа Рукавишникова, буллит Дэна Секстона – вот неполный список сэйвов Кочеткова.

Сначала капитан «Автомобилиста» еще на льду с досады выбросил клюшку, во втором моменте – на лавке проверил свое оружие на прочность-упругость.

Кстати, в запасе у СКА сидел не опытный Иван Налимов, а 21-летний Алексей Мельничук.

Во вторник команда Алексей Кудашова сыграет в родных стенах с «Сибирью», а в пятницу – с ЦСКА. Армейское дерби станет первым домашним экзаменом для Кочеткова.

Даже не припомнить вратаря, который в 20 лет дебютировал столь уверенно. На ум приходят фамилии Семена Варламова и Ильи Сорокина.

P.S. Нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен не ушел со льда без заброшенной шайбы в каждом из четырех матчей «зубров». В четырех встречах на его счету 5 (4+1) очков при показателе полезности «-1».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

14.30* Куньлунь Ред Стар – Барыс КХЛ ТВ
17.00 Автомобилист – Металлург КХЛ ТВ
19.00 Нефтехимик – Динамо Р КХЛ ТВ HD (22.20)
19.30 Северсталь – ЦСКА КХЛ ТВ
19.30 Витязь – Динамо М КХЛ ТВ HD
* Время московское.

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