Метсола, Рылов и Пулккинен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим вратарем стал Юха Метсола из «Салавата Юлаева». 30-летний финн помог команде одержать две победы в трех гостевых матчах, один из которых отыграл «на ноль». Метсола отразил 95,83 процента бросков при коэффициенте надежности 1,3 гола за игру.
Лучшим защитником назван Яков Рылов из «Спартака». 34-летний игрок обороны набрал 3 (2+1) очка в четырех матчах и добился показателя полезности «+6», что стало лучшим результатом недели. Также на счету Рылова пять блокированных бросков.
Лучшим форвардом выбран Теему Пулккинен из минского «Динамо». 27-летний финн забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу в четырех матчах. Кроме того, у Пулккинена 17 бросков, и это лучший показатель среди всех игроков лиги.
Лучшим новичком признан форвард минского «Динамо» Игорь Мартынов. 20-летний белорус сделал четыре результативные передачи в четырех матчах. Эти очки стали первыми для нападающего в КХЛ. В среднем за матч Мартынов проводил на льду 16 минут 15 секунд.
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