Олег Знарок – о поражении от «Динамо» (Минск): Надо не просто бегать, а бегать умно «Спартак» проиграл минскому «Динамо», ведя по ходу матча со счетом 4:2.

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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:5) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Мы решили поиграть в открытый хоккей, что было непозволительно, – приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ. – По первому периоду – вроде было и движение, и моменты, но 0:2. Потом вроде бы вытащили, забросили четыре шайбы, но снова пошел открытый хоккей. Тактические ошибки плюс – не использовали свои моменты. А их было предостаточно. Надо не просто бегать, а бегать умно».

Напомним, проигрывая со счетом 0:2, «Спартак» забил четыре гола, но все же упустил преимущество. В составе красно-белых отличились Яков Рылов, Патрик Херсли, Михаил Юньков и Мартиньш Карсумс.

Теперь 10 сентября «Спартак» сыграет дома с «Авангардом».