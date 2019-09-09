Марк Бержевен: Вернуть Маркова? Мы хотим дать шанс молодым «Монреаль» не намерен подписывать российского защитника.

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен высказался о возможном возвращении в команду защитника Андрея Маркова.

«Два года назад у него истек контракт, мы сделали предложение и предприняли попытки подписать его, но он выбрал КХЛ, – приводит TSN слова Бержевена. – Это было два года назад.

С тех пор ситуация изменилась. Он стал еще старше, а мы сменили курс. У нас много молодых игроков. Могу назвать их: Ноа Джулсен, Виктор Мете, Джош Брук, Александр Романов, который будет здесь через год. И мы очень хотим дать им шанс».

Напомним, 40-летний Марков провел 16 сезонов в «Монреале», после чего в 2017 году вернулся в Россию, где играл два года за «Ак Барс». Теперь российский защитник рассчитывает снова поиграть в НХЛ.