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09 сентября 2019 14:05ХоккейЛипкин Антон

Сергей Базаревич: Игра Мотовилова превзошла ожидания

Сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по баскетболу.

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич после заключительного матча команды на чемпионате мира в Китае с Венесуэлой (69:60) заявил, что игра на турнире защитника «Спартака-Приморье» Григория Мотовилова превзошла его ожидания.

«Мотовилов, думаю, превзошел, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – Не на всем турнире, потому что начало у него не сложилось. Но в принципе – да.

Мотовилову тоже тяжело – в 21 год быть разыгрывающим в команде взрослых. Игра многих от этого страдала. И ошибки, которые были, во многом связаны с тем, что игрокам приходилось выполнять на площадке больший функционал, чем в клубе, под большим давлением».

Напомним, победа над Венесуэлой позволила сборной России занять третье место в своей группе во втором раунде. Ранее российская команда потеряла шансы на выход в четвертьфинал.

Всего сборная России провела в Китае пять матчей: с Нигерией (82:77), Южной Кореей (87:73), Аргентиной (61:69), Польшей (74:79) и Венесуэлой.

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