Крэйг Вудкрофт: У «Спартака» тренерский штаб, который заставляет соперника платить за ошибки Минское «Динамо» победило «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Спартаком» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Мы знали, что собой представляет «Спартак», – приводит слова канадца официальный сайт КХЛ. – Тренерская команда, которая заставляет соперника платить за ошибки. Что касается игры – мы волновались, но старт получился довольно удачным, кроме того хочу отметить действия нашего вратаря (Александра Осипкова).

Дальше случилось то, что с нами происходит в последних матчах – отдали нити игры в руки соперника. Но продолжили бороться, отыгрались. В третьем периоде чаша весов могла склониться в любую сторону. Но, наверное, мы чуть больше хотели этой победы».

Напомним, по ходу матча «Динамо» выигрывало со счетом 2:0, после чего пропустило четыре гола подряд, но все вернуло себе преимущество и оформило первую победу в сезоне.

Голкипер «зубров» Александр Осипков, проводивший свой первый матч в КХЛ, отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

В следующем матче 12 сентября «Динамо» сыграет дома с «Сибирью».