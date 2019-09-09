«Барыс» обыграл на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ Встреча прошла в Шэньчжэне.

Хоккеисты «Барыса» нанесли домашнее поражение китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» – 3:2.

В составе казахстанского коллектива отличились Даррен Диц, Адам Хелука и Никита Михайлис. Дважды ворота «Барыса» поразили Итан Уэрек и Брэндон Ип.

Следующий матч команда Андрея Скабелки проведет 11 сентября. В этот день ей предстоит матч с «Амуром», а «Куньлунь» встретится с «Трактором». Их игра состоится 14 сентября.

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«Куньлунь Ред Стар» – «Барыс» – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Диц (Найт, бол), 23:24 – 0:1; Хелука (Старченко, бол), 27:53 – 0:2; Ип (Вон), 34:47 – 1:2; Уэрек (Челиос), 39:38 – 2:2; Михайлис (Маклюков), 47:08 – 2:3