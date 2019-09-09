ЦСКА обыграл «Северсталь». Капризов забросил первую шайбу в сезоне В матче регулярного сезоне КХЛ «Северсталь» дома уступила ЦСКА – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Два очка (1+1) в этой встрече набрал форвард Кирилл Капризов. Теперь на его счету шайба и четыре передачи в четырех матчах на старте сезона.

Теперь у армейцев шесть очков из восьми возможных, у «Северстали» – три очка.