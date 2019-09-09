ЦСКА обыграл «Северсталь». Капризов забросил первую шайбу в сезоне

Два очка (1+1) в этой встрече набрал форвард Кирилл Капризов. Теперь на его счету шайба и четыре передачи в четырех матчах на старте сезона.
Теперь у армейцев шесть очков из восьми возможных, у «Северстали» – три очка.
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