Кирилл Капризов: Пришел гол, и команда победила, это самое главное - Советский спорт
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10 сентября 2019 06:15Хоккей

Кирилл Капризов: Пришел гол, и команда победила, это самое главное

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями после первой заброшенной шайбы в текущем сезоне.

- Рад, что удалось забросить первую шайбу. Пришел гол, и команда победила, это самое главное. Переживал ли из-за того, что не забивал? Всегда думаешь об этом, когда не можешь помочь своей команде голами, потому что тренеры много дают играть, и в большинстве тоже, - приводит слова Капризова КХЛ.

Напомним, что Капризов отличился в выездном матче с «Северсталью» (4:0), который прошел в понедельник в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Добавим, что на счету форварда армейцев одна заброшенная шайба и четыре голевые передачи в четырех играх чемпионата КХЛ.

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