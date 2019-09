Овечкин чистил лед во время тренировки «Вашингтона» (видео)

«Не так часто можно увидеть, как Ови держит в руках лопату и чистит лед», - подписал видео в своем Twitter журналист Роб Карлин.

Добавим, что свой первый матч в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет на выезде 5 октября. Соперником «Кэпиталз» станет «Сент-Луис».

Don’t see this often. Ovi has the shovel in hand and cleaning the ice. One of the #Caps took a shot, deflected off the goalie & it broke a light. Didn’t see who. Glass all over the ice.



Tom Wilson laughed when he saw me take video. “You’ve never seen a light bulb break before?” pic.twitter.com/cDuXmKDafd