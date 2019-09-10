Овечкин чистил лед во время тренировки «Вашингтона» (видео) - Советский спорт
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10 сентября 2019 09:55Хоккей

Овечкин чистил лед во время тренировки «Вашингтона» (видео)

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занялся чисткой льда после того, как один из игроков «Кэпиталз» разбил броском лампу за воротами, осколки которой упали на лед.

«Не так часто можно увидеть, как Ови держит в руках лопату и чистит лед», - подписал видео в своем Twitter журналист Роб Карлин.

Добавим, что свой первый матч в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет на выезде 5 октября. Соперником «Кэпиталз» станет «Сент-Луис».

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