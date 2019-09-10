Вячеслав Фетисов: Думаю, что вся «шумиха» поможет Кузнецову убрать из своей жизни эту проблему Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов – о ситуации с нападающим «Вашингтона» и сборной России Евгением Кузнецовым.

– Думаю, что, прежде всего, вся «шумиха» поможет Евгению эту проблему из своей жизни убрать. Будем надеяться, что он будет счастлив в игре и поймет, что здесь и сейчас – это то самое время, которое вернуть нельзя и нужно играть в хоккей, заниматься любимым делом, а все остальное – это вторично, – приводит слова Фетисова News.ru.

Напомним, что Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.