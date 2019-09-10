«Адмирал» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ Встреча прошла на домашней арене дальневосточного клуба.

Загрузка... Хоккеисты «Адмирала» нанесли поражение игрокам «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок завершился со счетом 2:1. В составе победителей отличились Денис Вихарев и Мартин Бакош. Единственную шайбу гостей забросил Лукаш Седлак. Завтра, 11 сентября команды проведут еще один поединок в рамках «регулярки». Он также пройдет во Владивостоке. КХЛ Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) – «Трактор» (Челябинск) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Голы: Вихарев (Глазачев, Воронин), 22:50 – 1:0; Бакош (Островский), 31:29 – 2:0; Седлак (Виртанен), 33:35 – 2:1