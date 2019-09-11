«Авангард»: Все, кому нужен новый контракт в НХЛ на улучшенных условиях – просто пишите нам У «Авангарда» сорвалось подписание контракта с Захой, который остался в НХЛ.

«Авангард» отреагировал на несостоявшееся подписание контракта с форвардом Павлом Захой.

«Внимание! Все, кому нужен новый контракт в НХЛ на улучшенных условиях – просто пишите нам! Обращайтесь, сделаем красиво», – говорится в твиттере «ястребов».

Внимание! Все, кому нужен новый контракт в @nhl на улучшенных условиях — просто пишите нам! Обращайтесь, сделаем красиво 👌🏻 pic.twitter.com/EKDsfyjpSQ — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 10, 2019

Напомним, накануне 22-летний чех, на которого претендовал «Авангард», подписал контракт с «Нью-Джерси». Трехлетнее соглашение рассчитано на 6,75 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Заха набрал 25 (13+12) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего в 201 матче в лиге на его счету 76 (29+47) очков при показателе полезности «-22» и 64 минутах штрафа.