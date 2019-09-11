Игорь Мартынов – о рекордной скорости в КХЛ: Это точно не ошибка? 20-летний белорус разогнался до 39,6 км/ч.

Лучший новичок первой недели регулярного чемпионата КХЛ Игорь Мартынов высказался о своей рекордной скорости. В матче с московским «Динамо» 20-летний белорус разогнался до 39,6 км/ч.

«Это точно не ошибка? (смеется). На самом деле действительно я люблю играть на скорость, – приводит слова Мартынова официальный сайт КХЛ. – Прежде всего она нужна при быстром возвращении назад, в оборону, чтобы «садиться на защитников». Но не скрою, удивлен такому результату, приятно».

В четырех матчах на старте сезона Мартынов, впервые сыгравший в КХЛ, отметился четырьмя результативными передачами.