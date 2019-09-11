Алексей Кудашов – о Кузьменко: У нас есть игроки, с которыми мы определились Форвард СКА не провел ни одного матча в новом сезоне.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов после победы над «Сибирью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался о том, почему не играет форвард Андрей Кузьменко.

«У нас пока есть игроки, с которыми мы определились, – приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ. – Пока играем ими. В этом матче забросили две шайбы в большинстве, все команды часто его отрабатывают, это один из основных элементов в хоккее. В прошлой игре не забили большинство, поэтому старались уделить этому время на тренировке».

23-летний Кузьменко в прошлом сезоне набрал 31 (12+19) очко в 58 матчах регулярного чемпионата.