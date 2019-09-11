Максим Афиногенов: Не чувствую себя на 40 лет - Советский спорт
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11 сентября 2019 13:15ХоккейЛипкин Антон

Максим Афиногенов: Не чувствую себя на 40 лет

Форвард «Динамо» продолжает карьеру.

Форвард «Динамо» Максим Афиногенов высказался о том, как ему удается сохранять форму в 40 лет.

«Не чувствую себя на 40 лет, – приводят «Известия» слова Афиногенова. – Мне кажется, в душе я молодой совсем. Надо просто хоккей любить, если занимаешься этим видом спорта. И полностью посвящать себя ему.

Пока у меня есть силы, пока мне интересно играть в хоккей, и пока я востребован, буду выходить на лед».

В нынешнем сезоне Афиногенов сыграл в трех матчах регулярного чемпионата и отметился четырьмя минутами штрафа.

Отметим, что форвард не играл почти год: из-за травмы он не выходил на лед в официальных матчах с 24 сентября прошлого года.

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