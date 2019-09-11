Максим Сушинский: К Захе был интерес, но ваш брат-журналист раньше времени болтает Чех остался в «Нью-Джерси».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о том, почему сорвалось подписание контракта с форвардом Павлом Захой, который в итоге остался в «Нью-Джерси».

«Был интерес – просто ваш брат-журналист раньше времени болтает, из-за чего в «Нью-Джерси» узнали о планах Захи и поторопились с подписанием нового контракта, – приводит News.ru слова Сушинского. – Вот так наша сделка сорвалась».

Напомним, накануне 22-летний чех, на которого претендовал «Авангард», подписал контракт с «Нью-Джерси». Трехлетнее соглашение рассчитано на 6,75 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Заха набрал 25 (13+12) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего в 201 матче в лиге на его счету 76 (29+47) очков при показателе полезности «-22» и 64 минутах штрафа.