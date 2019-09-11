Анатолий Никонцев: Что-то «Спартаку» пока не везет – пропускаем нелепые шайбы - Советский спорт
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11 сентября 2019 13:24ХоккейЛипкин Антон

Анатолий Никонцев: Что-то «Спартаку» пока не везет – пропускаем нелепые шайбы

«Спартак» проиграл «Авангарду» в овертайме.

Форвард «Спартака» Анатолий Никонцев после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 OT) высказался о выступлении красно-белых на старте сезона.

«На мой взгляд, против «Авангарда» мы хорошо играли, моментов создали достаточно – могли спокойно выиграть в основное время, – приводит News.ru слова 29-летнего форварда. – Наверное, немного не хватает нам удачи: уже не первый матч в нынешнем чемпионате проигрываем в овертайме.

Что-то нам пока в этом чемпионате не везет – пропускаем какие-то нелепые шайбы. Но сезон пока только начался, поэтому есть возможность все исправить».

Отметим, что «Спартак» потерпел третье поражение в овертайме в пяти матчах на старте регулярного чемпионата.

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