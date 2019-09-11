Йори Лехтеря: СКА играл хорошо 40 минут, а в третьем периоде мы немного заленились СКА победил «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард СКА Йори Лехтеря подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:2), в которой он оформил дубль.

«Эту игру я очень долго ждал, – приводит слова 31-летнего финна официальный сайт лиги. – Принципиальности добавляло то, что игра была с «Сибирью», за которую я отыграл три года.

40 минут играли хорошо, а в третьем периоде мы немного заленились. Это хороший урок для нас, надо не забывать, что игра длится 60 минут, особенно против хороших соперников».

Напомним, финн выступал за «Сибирь» с 2011 по 2014 годы, после чего уехал в НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Лехтери 4 (3+1) очка в четырех матчах регулярного чемпионата.