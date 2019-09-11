Александр Овечкин – о локауте: Не хочется терять один сезон из-за нескольких процентов прибыли - Советский спорт
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11 сентября 2019 13:41ХоккейЛипкин Антон

Александр Овечкин – о локауте: Не хочется терять один сезон из-за нескольких процентов прибыли

Действие нынешнего договора истекает 15 сентября 2022 года

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о возможном локауте в НХЛ.

«У нас есть еще один год, – сказал 33-летний нападающий в интервью РБК. – За этот год, я думаю, будет очень много встреч. Все плюсы и минусы мы взвесим. И ближе к новому году будет уже что-то известно.

Понятно, не хотелось бы, чтобы он случился. Не хочется терять один сезон из-за нескольких процентов прибыли от лиги или еще из-за чего-то».

Напомним, ранее НХЛ объявила, что не будет прерывать действующее коллективное соглашение.

Действие нынешнего договора истекает 15 сентября 2022 года. Но по его условиям у НХЛ и профсоюза игроков есть право его досрочного расторжения. До 15 сентября свое решение должен сообщить профсоюз. Если он инициирует разрыв, то до 15 сентября 2020 года стороны должны договориться о новом соглашении или новой продолжительности действия соглашения на нынешних условиях, в противном случае в лиге будет объявлен локаут.

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