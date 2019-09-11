Максим Гончаров: Хомченко мы, конечно поддержали

Защитник «Спартака» Максим Гончаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 OT).
Красно-белые потерпели третье поражение в овертайме в пяти матчах со старта сезона.
«Не впервые обидно уступаем, но это игра, такое бывает, – приводит слова 30-летнего игрока обороны официальный сайт лиги. – Чемпионат только стартовал, будем разбираться, думать, что делать.
Если говорить по матчу – пропустили быстрые голы. Сходу сказать не могу, в чем тут причина. (Голкипера Павла) Хомченко мы, конечно поддержали. Ничего страшного не случилось, у него еще вся карьера впереди».
Отметим, что гол в овертайме «Авангард» забросил после ошибки голкипера «Спартака» Павла Хомченко.
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