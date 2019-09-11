Дмитрий Квартальнов: В начале сезона понравилось, что забили много голов «Ак Барс» забросил 13 шайб в трех матчах.

Главный тренер хоккеистов «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался о результативной игре на старте сезона.

В трех первых матчах регулярного чемпионата «Ак Барс» забросил 13 шайб. На счету команды две победы и одно поражение.

«Что понравилось: команда забила довольно много голов, – приводит «Р-Спорт» слова Квартальнова. – Побеждали с гандикапом. Это большой плюс. Ребята много бросают. Играют. Это радует»

После серии из трех гостевых матчей «Ак Барс» впервые в сезоне сыграет дома. Соперниками команды станут «Металлург» (13 сентября), «Северсталь» (16 сентября) и «Нефтехимик» (19 сентября).