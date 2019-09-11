Бобровский представил новый шлем (фото) Новый сезон голкипер начнет во «Флориде».

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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский представил свой шлем, в котором он будет выступать в следующем сезоне.

«Мой новый шлем. Спасибо Давиду Гуннарссону за очередной шедевр. Сезон НХЛ все ближе и ближе», – написал 30-летний российский вратарь.

Маска Бобровского выполнена в красно-белых цветах. На ее верхней стороне изображена пантера, а по бокам кирпичная стена.

Напомним, летом Бобровский подписал семилетний контракт с «Флоридой» со средней зарплатой в десять миллионов долларов в год.

Ранее Бобровский выступал в НХЛ за «Филадельфию» (2010-2012) и «Коламбус» (2013-2019). Он дважды становился обладателем «Везина Трофи» (2013, 2017).