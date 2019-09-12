Михаил Григоренко: Линдбек был лучшим у «Торпедо»

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:2 OT) в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.
«Торпедо» сыграло очень хорошо, – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Вратарь Андерс Линдбек у соперника был лучшим игроком матча. Мы же слишком много удалялись. Было очень много потерь в средней зоне, которые приводили к опасным контратакам».
Отметим, что Григоренко открыл счет в матче, забросив свою вторую шайбу в сезоне. Голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек отразил 34 из 35 бросков по своим воротам.
В следующем матче 13 сентября ЦСКА сыграет в гостях со СКА.
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