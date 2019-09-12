Андрей Разин: Мы были быстрее, выше, сильнее, но проиграли - Советский спорт
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12 сентября 2019 09:35ХоккейЛипкин Антон

Андрей Разин: Мы были быстрее, выше, сильнее, но проиграли

«Северсталь» потерпела домашнее поражение от «Йокерита».

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:4) в «Ледовом дворце» Череповца.

«Создав много моментов, мы опять проиграли, – приводит слова Разина официальный сайт лиги. – Снова не реализовали большинство, хотя были возможности. К ребятам претензий нет, они стараются.

Мы были быстрее, выше, сильнее, но проиграли. В спорте не всегда побеждает тот, кто лучше. В ММА иногда тоже сильнейшим оказывается тот, кто просто более уверен в себе».

Напомним, единственную шайбу «Северстали» забросил форвард Даниил Вовченко. С тремя очками в пяти матчах команда занимает десятое место в Западной конференции.

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