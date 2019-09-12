Лаури Марьямяки: Калниньш провел великолепный матч - Советский спорт
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12 сентября 2019 09:40ХоккейЛипкин Антон

Лаури Марьямяки: Калниньш провел великолепный матч

Латвиец отразил 27 бросков в матче с «Северсталью».

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:1) в «Ледовом дворце» Череповца.

«Мы начали хорошо, но потом пережили 35 тяжелых минут, – приводит слова финна официальный сайт лиги. – Третий период снова провели на высоком уровне. Хочу отдельно отметить вратаря Яниса Калниньша, который провел великолепный матч».

Отметим, что 27-летний латвийский голкипер «Йокерита» отразил 27 из 28 бросков игроков «Северстали».

«Йокерит» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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