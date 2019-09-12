Игорь Никитин: «Торпедо» хотело выиграть больше, поэтому им и повезло ЦСКА проиграл в овертайме в Нижнем Новгороде.

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал матч с «Торпедо» (1:2 OT) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Торпедо» хотело выиграть больше, поэтому им и повезло, – приводит слова Никитина официальный сайт «Торпедо». – Думаю, игра болельщикам понравилась. Открытый хоккей, много моментов, здорово сыграли вратари».

Напомним, в основное время у «Торпедо» забил Дамир Жафяров, а в овертайме победу команде принес гол Станислава Бочарова. Единственная шайба ЦСКА на счету Михаила Григоренко.

ЦСКА набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче 13 сентября действующие обладатели Кубка Гагарина сыграют в гостях со СКА.