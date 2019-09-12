Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика»: Команда не подготовлена «Металлург» потерпел второе поражение после возвращения Воробьева.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Нижнекамске.

«У нас в предсезонке было девять травм, – приводит слова Воробьева официальный сайт «Нефтехимика». – Команда не подготовлена. По движению видно, что его нет просто.

Новый тренер пришел и на морально-волевых сыграли с «Автомобилистом». Ребята, конечно, старались, но без физики, без движения в современном хоккее делать нечего».

Напомним, матч с «Нефтехимиком» стал вторым после возвращения в «Металлург» Воробьева, который сменил чеха Йозефа Яндача. В предыдущей игре команда проиграла «Автомобилисту» (2:3 OT).

В следующем матче 13 сентября «Металлург» сыграет в гостях с «Ак Барсом».