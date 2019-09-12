Петерис Скудра: Мы бросили 45 раз в створ – это один из наших лучших матчей «Трактор» победил «Адмирал».

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Мы хотели добавить агрессии, больше бросать, больше трафика перед воротами создавать, – приводит слова Скудры официальный сайт лиги. – Это удалось – мы бросили 45 раз в створ. Это, наверное, один из лучших наших матчей в этом плане. Ребятам огромное спасибо.

Мы хоть и не хотим делать на этом особый акцент, но четыре матча за пять дней… Ребята нашли в себе силы и эмоции выдать такую игру».

Напомним, во вторник «Трактор» проиграл «Адмиралу» (1:2), а на следующий день одержал победу. Теперь команда проведет два матча (14 и 15 сентября) в Шэньчжэне с «Куньлунь Ред Стар».