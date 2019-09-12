Андрей Локтионов – об игре «Металлурга»: Предсезонка была нормальная, не знаю, на что свалить

Форвард «Металлурга» Андрей Локтионов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (0:3) высказался о низкой результативности команды.
– Не знаю даже, не могу ответить, с чем это связано, – приводит «БИЗНЕС Online» слова 29-летнего нападающего. – Моменты были у команды, можно было забивать. Не знаю, почему не забили.
– (Главный тренер Илья) Воробьев сказал, что движения совершенно не было, не хватает физики. Почему команда такая тяжелая?
– Не знаю, лучше тренера спросить (улыбается). Не могу сказать, почему. Чего-то не хватает, наверное. Предсезонка была нормальная, не знаю даже, на что свалить.
Напомним, после пяти матчей у «Металлурга» три очка и предпоследнее место в Восточной конференции.
После трех игр был отправлен в отставку главный тренер Йозеф Яндач, на место которого в клуб вернулся Илья Воробьев.