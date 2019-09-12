Ярмо Кекалайнен: «Коламбус» останется хорошей командой и без Бобровского и Панарина Два российских игрока покинули клуб в межсезонье.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен высказался об уходе из команды голкипера Сергея Боброского и форварда Артемия Панарина.

«В некоторой степени нам будет не хватать вклада, который вносили эти ребята, – приводит слова финна официальный сайт лиги. – Никто не спорит, что они замечательные хоккеисты, и мы относимся к ним с большим уважением. Но мы остаемся хорошей командой и без них».

Напомним, 30-летний Бобровский и 27-летний Панарин не стали продлевать контракты с клубом и стали летом неограниченно свободными агентами. В итоге Бобровский перешел во «Флориду», а Панарин – в «Рейнджерс».