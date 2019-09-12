«Ак Барс» поднимет стяг Билелялетдинова перед матчем с «Металлургом» Билялетдинов работал с командой с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы.

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Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов станет специальным гостем на матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».

Перед началом игры клуб проведет чествование Билялетдинова и поднимет именной стяг тренера под своды «Татнефть Арены».

Зинэтула Билялетдинов − специальный гость на первом домашнем матче «Ак Барса» в сезоне! ⚡️

Перед началом игры с «Металлургом» мы проведём чествование Зинэтулы Хайдяровича и поднимем именной тренерский стяг легенды нашего клуба под своды «Татнефть Арены». Ждём всех в пятницу! pic.twitter.com/SMSKspCqlW — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 12, 2019

Напомним, Билялетдинов тренировал «Ак Барс» с 2004 по 2011 годы, а через три сезона вернулся в клуб после работы со сборной России. После окончания прошлого сезона «Ак Барс» объявил об уходе Билялетдинова.

Под руководством тренера команда трижды побеждала в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018).

Напомним, матч «Ак Барс» – «Металлург» пройдет 13 сентября. Начало – 19:00 (мск).