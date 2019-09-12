Дэвид Немировски: «Торпедо» вышло с отличным настроем на ЦСКА - Советский спорт
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12 сентября 2019 12:04ХоккейЛипкин Антон

Дэвид Немировски: «Торпедо» вышло с отличным настроем на ЦСКА

«Торпедо» победило действующего обладателя Кубка Гагарина.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Команда вышла на лед с отличным настроем, – приводит слова Немировски официальный сайт лиги. – Я просил ребят действовать быстро, иначе было бы очень трудно. У ЦСКА хорошая оборона, и только с помощью быстрых атак и игры в пас можно было чего-то добиться».

Напомним, в основное время у «Торпедо» отличился форвард Дамир Жафяров, а в овертайме победу команде принес Станислав Бочаров.

«Торпедо» набрало четыре очка и поднялось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 13 сентября команда примет «Йокерит».

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