Тимур Хафизов: Сказали, что чипированные шайбы забирать нельзя Форвард «Нефтехимика» забросил первую шайбу в КХЛ в матче с «Магниткой».

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Форвард «Нефтехимика» Тимур Хафизов рассказал об эмоциях после первой заброшенной шайбы в КХЛ.

В среду в матче с «Металлургом» (3:0) 21-летний нападающий отметился голом и результативной передачей.

– Эмоции неописуемые, если честно, – приводит слова Хафизова официальный сайт клуба. – Я один из самых счастливых людей на земле. Очень долго шел к этому, за что спасибо моим родителям, без них ничего бы не было.

– С этого сезона в КХЛ новые шайбы, чипированные. Их сейчас, наверное, не отдают, но ты хотел бы забрать первую шайбу?

– Не знаю, но я подъехал, мне сказали, что нельзя. Но попробую еще раз попросить.

Напомним, «Нефтехимик» набрал семь очков и занимает третье место в Восточной конференции. В следующем матче 14 сентября команда сыграет дома с «Автомобилистом».