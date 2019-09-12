Микко Рантанен: Я занимаю выжидательную позицию

Форвард Микко Рантанен высказался о ходе переговоров по контракту с «Колорадо».
«Я занимаю выжидательную позицию, – приводит слова 22-летнего финна официальный сайт лиги. – Мне надо сохранять спокойствие.
Я был готов к тому, что задержусь в Финляндии дольше обычного. Так что для меня это не стало шоком. Мы постепенно движемся вперед. Никакого графика нет, и мне нечего сказать о том, в каком состоянии находятся переговоры».
Напомним, летом Рантанен стал ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне он провел в регулярном чемпионате НХЛ 74 матча и набрал 87 (31+56) очков. В плей-офф на его счету 14 (6+8) очков в 12 играх.
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