Первый вице-президент «Амура»: Дадим Гулявцеву время на исправление ситуации «Амур» проиграл все пять матчей на старте сезона.

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко высказался о кредите доверия главному тренеру команды Александру Гулявцеву.

«На данный момент мы полностью доверяем тренерскому штабу и дадим время на исправление ситуации, – приводит ТАСС слова Филиппенко. – Мы почти все матчи проигрываем в одну шайбу, в концовках. Есть такое, когда-то не везет, когда-то повезет».

Напомним, «Амур» проиграл все пять матчей на старте сезона и с одним набранным очком занимает последнее место в турнирной таблице всей лиги.

В своем следующем матче 14 сентября «Амур» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом».