ФХР поддержит вступление Узбекистана в ИИХФ Новых членов будут принимать на конгрессе организации 25-27 сентября.

Загрузка...

Федерация хоккея России поддержит кандидатуру Узбекистана в ходе голосования по новым членам организации, которое пройдет 25-27 сентября в Риме.

«Мы, как члены Международной федерации хоккея будем голосовать «за» (прием федерации Узбекистана), – приводит «Р-Спорт» слова исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова. – И также постараемся обеспечить поддержку среди других членов федерации».

Напомним, в среду клуб «Хумо» из Ташкента провел свой первый в истории матч, одержав победу над «Рязанью» (5:0) в регулярном чемпионате ВХЛ.

Федерация хоккея Узбекистана была создана в начале октября 2013 года. В феврале 2019 года после пятилетнего перерыва возобновился чемпионат страны, в котором участвовали четыре команды.