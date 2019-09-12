Яков Рылов: Пожелали Хомченко быстрее забыть эту ошибку - Советский спорт
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12 сентября 2019 13:41ХоккейЛипкин Антон

Яков Рылов: Пожелали Хомченко быстрее забыть эту ошибку

Голкипер «Спартака» отправил шайбу в свои ворота в овертайме матча с «Авангардом».

Защитник «Спартака» Яков Рылов рассказал, как команда поддержала голкипера Павла Хомченко, который случайно отправил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 OT).

– Думаю, эта игра с «Авангардом» поможет нам выбраться из той ситуации, в которой сейчас находимся, – сказал 34-летний игрок обороны в интервью «Известиям».

– Как команда поддержала в раздевалке Павла Хомченко?
– Сказали ему, чтобы не расстраивался. Жизнь продолжается. Все ошибаются. Он еще молодой. У него все впереди. Так что пожелали ему быстрее забыть эту ошибку и двигаться дальше.

Напомним, «Спартак» проиграл третий матч в овертайме из пяти проведенных в новом сезоне.

Теперь 12 сентября красно-белые сыграют дома с рижским «Динамо».

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