Майк Бэбкок – о контракте Марнера: Надо быть оптимистом и верить, что все будет хорошо Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок выразил надежду, что Митчелл Марнер подпишет контракт с «Мэйпл Лифс».

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- Надо быть оптимистом и верить, что все будет хорошо. Пусть коммерческими вопросами занимается (генеральный менеджер Кайл) Дубас. Я не вникаю в эту тематику. А мы очень ждем Митча, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ со ссылкой на телеканал TSN.

Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате Марнер установил личные рекорды по заброшенным шайбам (26), голевым передачам (68) и набранным очкам (94).

1 июля форвард стал ограниченно свободным агентом.