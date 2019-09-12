Майк Бэбкок – о контракте Марнера: Надо быть оптимистом и верить, что все будет хорошо

- Надо быть оптимистом и верить, что все будет хорошо. Пусть коммерческими вопросами занимается (генеральный менеджер Кайл) Дубас. Я не вникаю в эту тематику. А мы очень ждем Митча, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ со ссылкой на телеканал TSN.
Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате Марнер установил личные рекорды по заброшенным шайбам (26), голевым передачам (68) и набранным очкам (94).
1 июля форвард стал ограниченно свободным агентом.
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