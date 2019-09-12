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12 сентября 2019 21:06Хоккей

Кузнецов не будет общаться с прессой до решения НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что в клубе все еще ждут решения руководства НХЛ по делу российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Также отмечается, что Кузнецов, который в понедельник встретился с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, не будет делать публичных заявлений в прессе, пока лига не объявит о своем решении.

Напомним, что Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.

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