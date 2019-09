Кузнецов не будет общаться с прессой до решения НХЛ

Также отмечается, что Кузнецов, который в понедельник встретился с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, не будет делать публичных заявлений в прессе, пока лига не объявит о своем решении.

Напомним, что Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.

GM Brian MacLellan says the #Caps are still waiting to hear from the NHL re: Evgeny Kuznetsov, who met w/ commissioner Gary Bettman on Monday. Kuznetsov will not speak publicly until a decision has been announced by the league. pic.twitter.com/dbFYCZUYDp