Кузнецов не будет общаться с прессой до решения НХЛ Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что в клубе все еще ждут решения руководства НХЛ по делу российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Также отмечается, что Кузнецов, который в понедельник встретился с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, не будет делать публичных заявлений в прессе, пока лига не объявит о своем решении.

Напомним, что Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.