«Локомотив» обыграл «Динамо», одержав вторую победу подряд Хоккеисты «Локомотива» взяли верх над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

В составе ярославского клуба заброшенными шайбами отметились Даниил Мисюль (16-я минута), Денис Алексеев (29), Антон Ландер (29), Рушан Рафиков (43) и Павел Кудрявцев (55). У москвичей точными бросками отличились Вадим Шипачев (20) и Игорь Полыгалов (58).

После этой победы «Локомотив» набрал четыре очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», потерпев второе поражение в сезоне, опустилось на пятое место.

В следующем матче чемпионата «Динамо» на выезде встретится с «Северсталью», а «Локомотив» в гостях сыграет против ЦСКА.