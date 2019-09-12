«Спартак» на своем льду одержал волевую победу над рижским «Динамо» Хоккеисты «Спартака» переиграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:1.

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У рижан заброшенной шайбой отметился Нериюс Алишаускас (25-я минута). У москвичей точными бросками отличились Андрей Кутейкин (29), Илья Талалуев (30), Каспарс Даугавиньш (33), Мартиньш Карсумс (41) и Робин Ганзл (55).

После этой победы «Спартак» набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе четыре очка, расположилось на десятом месте.

В следующем матче чемпионата «Спартак» на своем льду сыграет с «Сочи», а «Динамо» дома примет «Амур».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» - «Динамо» Р – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

Голы: 0:1 - Нериюс Алишаускас (Якоб Берглунд, Брэндон Макмиллан, 24:09), 1:1 - Андрей Кутейкин (Геннадий Столяров, Яков Рылов, 28:48, бол.), 2:1 - Илья Талалуев (Максим Гончаров, Евгений Кулик, 29:27), 3:1 - Каспарс Даугавиньш (Яков Рылов, 32:40), 4:1 - Мартиньш Карсумс (Яков Рылов, 40:44), 5:1 - Робин Ганзл (Анатолий Никонцев, 54:34, п.в.).

Вратари: Хомченко – Гудлевскис.

Броски: 46-57 ; в створ: 28-34.

Штраф: 8-6.