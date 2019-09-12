«Витязь» по буллитам обыграл «Сочи» - Советский спорт
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12 сентября 2019 22:16ХоккейКоноплев Александр

«Витязь» по буллитам обыграл «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске обыграл «Сочи» в серии буллитов – 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

У хозяев забрасывали Иван Петраков (3:20) и Святослав Гребенщиков (47:36), у гостей – Роберт Росен (43:25) и Михаил Гордеев (53:46).

Победный буллит реализовал Евгений Монс.

«Витязь» с восемью очками занимает первое место на Западе КХЛ. «Сочи» – шестой с пятью.

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