«Витязь» по буллитам обыграл «Сочи»

У хозяев забрасывали Иван Петраков (3:20) и Святослав Гребенщиков (47:36), у гостей – Роберт Росен (43:25) и Михаил Гордеев (53:46).
Победный буллит реализовал Евгений Монс.
«Витязь» с восемью очками занимает первое место на Западе КХЛ. «Сочи» – шестой с пятью.
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