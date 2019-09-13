Проворов договорился с «Филадельфией» о шестилетнем контракте - Советский спорт
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13 сентября 2019 07:46ХоккейЛипкин Антон

Проворов договорился с «Филадельфией» о шестилетнем контракте

Защитник был ограниченно свободным агентом.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов согласовал с клубом условия шестилетнего контракта, сообщает TSN.

В июле 22-летний игрок обороны стал ограниченно свободным агентом и все лето вел переговоры с клубом о продлении соглашения.

Напомним, «Филадельфия» выбрала Проворова в первом раунде драфта 2015 года под общим седьмым номером.

Лучшим из трех проведенных сезонов для игрока стал второй, в котором он набрал 41 (17+24) очко при показателе полезности «+17» и 20 минутах штрафа.

Всего в 246 матчах в лиге на счету Проворова 97 (30+67) очков, показатель полезности «–6» и 86 минут штрафа.

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.

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