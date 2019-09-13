Брайан Маклеллан: Кузнецову надо обратиться к команде и рассказать, что произошло

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался о форварде Евгении Кузнецове, который летом был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) за положительный тест на кокаин.
«Они (игроки) готовы поддержать его, – приводит слова Маклеллана официальный сайт лиги. – Они также хотят однажды выслушать его. Ему надо обратиться к команде и рассказать, что произошло. Думаю, что такой поступок стал бы очень важным шагом в правильном направлении для всей команды».
Международная федерация хоккея объявила о том, что положительный результат на кокаин дала допинг-проба 27-летнего форварда, взятая 26 мая 2019 года в день матча за бронзу на чемпионате мира с Чехией.
Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.
НХЛ должна принять решение по Кузнецову до старта сезона.
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