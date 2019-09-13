Александр Овечкин: Не хотел бы играть ни в какой другой команде, кроме «Вашингтона» Через год капитан «столичных» получит право подписать новый контракт.

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о подписании нового контракта с клубом.

«Я не могу говорить о подписании нового контракта прямо сейчас, – приводит слова 33-летнего игрока официальный сайт лиги. – Конечно, я хотел бы остаться в Вашингтоне, но, как я уже говорил раньше, надо посмотреть, что произойдет. Безусловно, я не хотел бы играть ни в какой другой команде, кроме как в «Вашингтоне».

Напомним, в январе 2008 года Овечкин подписал 13-летний контракт с «Вашингтоном». Право на заключение нового соглашения он получит с 1 июля 2020 года.

Предстоящий сезон станет для российского нападающего 15-м в лиге.