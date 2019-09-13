Скабелка – после поражения от «Адмирала»: В игре «Барыса» очень много брака Встреча завершилась поражением казахстанского клуба (0:3).

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Наставник «Барыса» Андрей Скабелка поедиллся эмоциями после гостевого поражения от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3).

«Соперника поздравляю с победой. По нашей игре – очень много брака, не так много осмысленного действия. Отсюда результат, соперник играл побыстрее, решений правильных было больше, поэтому и выиграли», – приводит слова специалиста Sport.kz.